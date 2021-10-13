Жительница Нефтеюганска убила своего молодого мужа из ревности

В Нефтеюганске задержана 51-летняя местная жительница по подозрению в убийстве 31-летнего супруга. Причиной ссоры стала ревность, а накал страстей обеспечил алкоголь.

«По версии следствия, 8 октября около 21.00 обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своим 31-летним супругом, возникшей на почве ревности, нанесла один удар кухонным ножом в область грудной клетки мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве.