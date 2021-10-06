В ДТП под Нефтеюганском пострадали три человека

Вечером во вторник, 5 октября, на 743 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП пострадали три человека.

По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя «Хондой», выехала на полосу встречного движения для обгона и не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 34-летнего мужчины. Оба водителя и пассажир «Хонды», 35-летняя женщина, получили травмы.

Всего за прошедшие сутки, по данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, на территории округа произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы.