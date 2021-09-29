Югорчанин не справился с управлением и врезался в дерево

В Нефтеюганском районе «Тойоту» занесло в лес: по информации окружной ГАИ, 52-летний мужчина, управляя автомобилем Тойота, не справился с управлением и съехал с трассы. Иномарка поехала прямиком в лесной массив, где снесла березу. Водитель получил травмы.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений и торможений», – сообщают представители ведомства.