Выезд на встречку стал причиной столкновения двух иномарок в Нефтеюганске

В Нефтеюганске водитель нарушил ПДД и спровоцировали аварию. Так, по сообщениям Госавтоинспекции Югры, 27 сентября 35-лений мужчина на «Киа» выехал на полосу встречного движения на перекрестке. Из-за этого иномарка врезалась в «Хонду», владелец которой пострадал.

«Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции 61 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке», – комментируют представители ведомства.