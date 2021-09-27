Югорчанин воткнул шариковую ручку в руку полицейскому

В Нефтеюганске уголовное наказание грозит 44-летнему мужчине, который с шариковой ручкой напал на полицейского и ранил его в ручку.

Драма разыгралась после полуночи 24 сентября в квартире злоумышленника. Он напился, поругался с женой и выгнал ее из дома. Женщина вызвала на подмогу полицейских. Во время составления протокола и было совершено нападение.

«Из неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, он выхватил шариковую пластмассовую ручку у одного из сотрудников полиции и нанес ею удар в область ладони потерпевшему, причинив физическую боль и телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти» уже возбуждено.