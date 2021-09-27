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​В Нефтеюганске дебошир с ручкой напал на полицейского

Югорчанин воткнул шариковую ручку в руку полицейскому

​В Нефтеюганске дебошир с ручкой напал на полицейского

В Нефтеюганске уголовное наказание грозит 44-летнему мужчине, который с шариковой ручкой напал на полицейского и ранил его в ручку.

Драма разыгралась после полуночи 24 сентября в квартире злоумышленника. Он напился, поругался с женой и выгнал ее из дома. Женщина вызвала на подмогу полицейских. Во время составления протокола и было совершено нападение.

«Из неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, он выхватил шариковую пластмассовую ручку у одного из сотрудников полиции и нанес ею удар в область ладони потерпевшему, причинив физическую боль и телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти» уже возбуждено.


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27 сентября в 18:15, просмотров: 556, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
27 сентября в 19:00
Последние три слова первого абзаца весьма ироничны
Альберт Леонов
не нравится
27 сентября в 19:03
В просветлённой демократии, светоче свободы, пристрелили сразу и делов..
А у нас, в мордере: судить будут ..
йося
не нравится
27 сентября в 20:52
Нинзя!
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