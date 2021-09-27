Из-за пьяного водителя в ДТП у Пойковского пострадали три человека

Вечером в субботу, 25 сентября, в районе подъезда к поселку Пойковский Нефтеюганского района в ДТП пострадали три человека. Виновник аварии был пьян.

«29-летний мужчина, управляя транспортным средством BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на стоящий автомобиль МАЗ. В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля, 34-летний мужчина, 29-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили травмы. Как выяснилось позднее, у водителя иномарки имелись признаки опьянения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками Госавтоинспекции задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения.