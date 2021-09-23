В Нефтеюганске внедорожник спровоцировал аварию с двумя пострадавшими

В Нефтеюганске накануне, 22 сентября, произошло ДТП. По сообщениям Госавтоинспекции Югры, в аварии пострадало два человека.

«Вечером на улице Энергетиков, 44-летний водитель «Шевроле Нива» при выезде с прилегающей территории, предварительно, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением 30-летней женщины», – сообщает ведомство.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.