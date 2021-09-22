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Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом

Лесной туризм обернулся для югорчанки ожогами, травмами и кровопотерей

Жительница Нефтеюганска едва не погибла на отдыхе: в ее палатке взорвался баллон с газом

На отдыхе в Крыму пострадала жительница Нефтеюганска: по сообщениям МЧС, в палатке у югорчанки взорвался туристический газовый баллон. Об этом пишет информационное агентство «Крыминформ».

«21 сентября в 8:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи произошел взрыв газового баллона в палатке туриста, пострадал один человек», — сообщили в ведомстве.

Известно, что в момент инцидента женщина готовила еду. От взрыва баллона загорелась палатка, пострадавшая смогла выбраться, но получила ожоги. В темноте горожанка не смогла спуститься с горы, позвать на помощь тоже не представлялось возможным – средств связи не осталось.

Только под утро женщину обнаружил проезжающий автомобилист, когда она смогла спуститься к дороге. Он же вызвал спасателей. По сообщениям медиков, туристка, кроме ожогов, получила травмы и потеряла много крови. Пострадавшая госпитализирована.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 145, комментариев: 0
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