На трассе под Нефтеюганском насмерть сбили пешехода

Во вторник, 14 сентября, на 774 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе сбили 68-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса УАЗа, которым управлял 44-летний водитель. Пострадавший скончался в больнице, сообщает отделение пропаганды УГИБДД Югры.

«Мы призываем водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Уважаемые пешеходы! Помните, чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагическим последствиям», - отметили в ведомстве.

Накануне в Нижневартовске также погиб пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, пятеро получили травмы.