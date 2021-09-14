В Нефтеюганске пожар в жилом доме унес две жизни

Утром во вторник, 14 сентября, в Нефтеюганске произошел пожар в двухэтажном доме. В огне погибли два человека, еще двое получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что около 7.00 14 сентября произошел пожар в доме 65 в шестом микрорайоне, в результате которого погибли двое мужчин, 1970 и 1957 годов рождения. Кроме того, еще двое пострадавших от пожара, мужчина и женщина, 1969 и 1961 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По данным окружного ГУ МЧС, площадь пожара составила 100 «квадратов». На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Ликвидировали огонь за полчаса.

В начале прошлой недели в шестом микрорайоне также произошел пожар в двухэтажном бараке. Тогда никто не пострадал, огонь повредил 30 «квадратов».