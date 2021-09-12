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В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А

Для проблемного дома в Нефтеюганске создадут проект и найдут подрядчика

В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А
фото: vk.com/depstroy86

Проблемный дом в Нефтеюганске собираются достроить. Фонд защиты прав дольщиков Югры заключил договор на комплексное обследование и разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщает окружной департамент строительства.

«В рамках договора ООО «Уральский проектно-экспертный центр» выполнит работы по комплексному обследованию проблемного дома в микрорайоне 16А Нефтеюганска и разработает проектную документацию объекта для завершения его строительства», – пишет ведомство.

Положительное заключение госэкспертизы планируется до конца 2021 года. После этого будет объявлен конкурс для подрядчиков, желающих завершить объект.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 86, комментариев: 0
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