Для проблемного дома в Нефтеюганске создадут проект и найдут подрядчика

Проблемный дом в Нефтеюганске собираются достроить. Фонд защиты прав дольщиков Югры заключил договор на комплексное обследование и разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщает окружной департамент строительства.

«В рамках договора ООО «Уральский проектно-экспертный центр» выполнит работы по комплексному обследованию проблемного дома в микрорайоне 16А Нефтеюганска и разработает проектную документацию объекта для завершения его строительства», – пишет ведомство.

Положительное заключение госэкспертизы планируется до конца 2021 года. После этого будет объявлен конкурс для подрядчиков, желающих завершить объект.