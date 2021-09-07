Под Нефтеюганском в тройном ДТП пострадал водитель легковушки

В понедельник, 6 сентября, на 725 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе водитель минигрузовика устроил тройное ДТП, в котором пострадал человек.

«31-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ под управлением 34-летнего мужчины и допустил с ним столкновение, в результате чего ВАЗ отбросило на отбойник с последующим столкновением с КамАЗом. Пассажир отечественной легковушки получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.