По Нефтеюганску продолжают гулять беспризорные лошади

Жители Нефтеюганска обеспокоены судьбой лошадей, которые гуляют по городу и питаются из помоек. Очередной пост опубликован в паблике «Это Юганск, детка».

«Когда-нибудь начнут наказывать горе-хозяев за такое отношение к животным? Кобыла с длинной верёвкой на шее. Может зацепиться или зацепить авто, человека и т.д. Это разве правильно то, что лошади питаются на помойках? Чиновники примите меры», - обратились к местным властям неравнодушные горожане.

Жалобы на беспризорных лошадей появляются регулярно. Осенью прошлого года пресс-служба мэрии сообщала, что на хозяина животных выписано девять протоколов за незаконный выпас скота.

Похожая ситуация сложилась в Ханты-Мансийске, где пони на самовыгуле питаются из урн.