В шестом микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в жилом доме

В понедельник, 6 сентября, произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома в шестом микрорайоне Нефтеюганска. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Пострадавших нет. Огонь уничтожил квартиру в 30 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 10.23. «По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление внутри квартиры на первом этаже. Открытое горение было ликвидировано в 10.36. Самостоятельно эвакуировались три человека. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Напомним, на минувших выходных в первом микрорайоне города на пожаре в жилом доме пострадали люди.