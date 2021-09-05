На пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди

Ранним утром в субботу, 4 сентября, в первом микрорайоне Нефтеюганска произошел пожар в квартире 5-этажного дома. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 05.36, справится с огнем удалось в 06.02.

«По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось горение квартиры. Есть пострадавшие. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 24 человека. Спасено 20 человек. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Очевидцы сообщают о двух пострадавших.