В Нефтеюганске планируют расселить вагон-городок

Вагон-городок, расположенный в нефтеюганском садово-огородническом кооперативе «Надежда+», планируют расселить после оформления необходимых документов. Об этом стало известно во время визита в город губернатора Натальи Комаровой, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Сейчас в кооперативе расположено 35 строений, из них 25 считаются приспособленными для проживания. Люди неоднократно просили их расселить. Но проблема в том, что территория используется без правоустанавливающих документов.

Чтобы узаконить статус построек, необходимо внести изменения в генеральный план Нефтеюганска и градостроительное зонирование. Это позволит определить возможности использования территории СОК «Надежда+». Губернатор заявила, что в течение десяти дней администрация города, департамент строительства, правительство автономного округа совместно с гражданами закрепят статус решения в отношении каждой семьи в соответствующих документах.

«Важно, чтобы статус объекта должен быть закреплен в документах. Должен быть найден компромисс, который исполнит решение суда и учтет интересы граждан»», - добавила Наталья Комарова.