Видео с концертом уличного музыканта у администрации Нефтеюганска набирает популярность в сети

В центре Нефтеюганска почти каждый день дает концерты артист Герман. Видео с поющим под колонку пареньком набирает популярность в социальной сети «ВКонтакте». Ролик с концерта на улице собрал более 20 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Горожане отмечают, что знакомы с творчеством Германа, а некоторые предлагают именно его отправить на следующее Евровидение.

Сам Герман рассказал, что дает концерты уже два года и даже выступал на городских праздниках. В следующий раз он пообещал порадовать горожан в День Нефтяника.

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