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​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды

Создатель финансовой кооператива «Ажур» пойдет под суд в Нефтеюганске

​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды
Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске начинаются судебные разбирательство по делу кооператива «Ажур». На скамье подсудимых – житель Мордовии, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Потерпевшими проходят 49 человек, общий ущерб – свыше 30 миллионов рублей.

«Следствием установлено, что в июле 2012 года житель Республики Мордовии создал кредитный потребительский кооператив граждан «Ажур», который действовал по принципу «финансовой пирамиды», завуалировав свое фактическое руководство кооперативом. Офис компании был открыт в Нефтеюганске. Обвиняемый убеждал вкладчиков к вступлению в кооператив, в его финансовой стабильности и прибыльности и в выдачи процентов выше среднерыночной ставки по вкладам. Гражданам предлагалось делать вклады с гарантией получения высокой имущественной прибыли от 11 до 40 процентов в год», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Чтобы привлечь больше людей, злоумышленник размещал рекламу в СМИ. Однако весь доход кооператива составляли средства пайщиков, самостоятельную инвестиционную деятельность КПКГ «Ажур» не осуществляло.

За пять лет он обманул десятки граждан. «Впоследствии он не выполнил свои договорные обязательства и неправомерно привлек денежные средства, которые были израсходованы на выплаты дохода гражданам, чьи денежные средства были привлечены ранее», - добавили в надзорном ведомстве.

Деятельность кооператива прекращена. Потерпевшие пытаются взыскать потерянные деньги через суд.

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Сегодня в 09:04, просмотров: 139, комментариев: 0
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