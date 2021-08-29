Глава финансового департамента Нефтеюганска покинула пост

Заместитель главы Нефтеюганска, Людмила Щегульная завершила свою карьеру в администрации города. 28 августа был ее последний рабочий день, сообщает «Правда УрФО». Экс-вице-мэр также ведала финансовыми вопросами, возглавляла соответствующий департамент. В финансовой структуре администрации она проработала более 30 лет – с 1989 года.

Ссылаясь на инсайдеров, «Правда УрФО» утверждает, что в мэрию Нефтеюанска планируют нанять еще двух заместителей главы в связи с нехваткой кадров в департаменте ЖКХ.

Следует отметить, что мэр города Сергей Дегтярев сейчас находится в трехмесячном отпуске, после которого уйдет в отставку. На этом посту он находится с 2016 года.