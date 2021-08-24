В Югре будут судить наркодилера, который скрывался от уголовного преследования в Марокко

Наркосбытчик из Нефтеюганска решил скрыться от правосудия в Марокко, его все равно вернули в Россию. Теперь горожанин будет отвечать за свои преступления по закону.

«Следствием установлено, что обвиняемый в апреле 2017 года приобрел наркотики, которые в дальнейшем расфасовывал на более мелкие партии и разместил в «тайниках» на территории г.Нефтеюганска. Часть наркотических средств обвиняемый хранил при себе. Однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. После возбуждения уголовного дела мужчина скрылся», – сообщает прокуратура Югры.

Нефтеюганца объявили в международный розыск. В 2019 году стало известно, что злоумышленник все это время был в Африке, его заключили под стражу и после ходатайства вернули на родину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.