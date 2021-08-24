В Югре столкнулись иномарка и большегруз

В Нефтеюганском районе иномарка врезалась в грузовик. Инцидент произошел накануне, 23 августа. «Тойота» получила серьезные механические повреждения, но никто из участников ДТП не погиб.

«На 806 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 50-летний мужчина, управляя автомобилем «МАН», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества двигающемуся автомобилю «Тойота», под управлением 50-летнего мужчины и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель Тойоты получил травмы», – сообщили в ГАИ Югры.