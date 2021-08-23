Полицейские Нефтеюганска изъяли крупную партию наркотиков

В Нефтеюганске полиция задержала 22-летнего местного жителя и 35-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Парни в паре закупили зелье через интернет и пытались реализовать в городе через закладки. Стражи порядка вышли на них по наводке. Злоумышленников взяли, когда они прятали наркотики в тайники.

«В ходе осмотров мест происшествий полицейскими изъяты свертки с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством растительного происхождения, общей массой порядка 400 граммов. Молодые люди дали признательные показания, в которых отметили, что запрещенные средства приобрели через Интернет. Нарушители планировали заработать деньги на распространении наркотиков», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Злоумышленники задержаны, им грозит наказание по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».