В Югре возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в Юнг-Яхском лесничестве

В Нефтеюганском районе прокурорская проверка выявила незаконную вырубку деревьев. Ущерб превысил сумму в 2,8 миллионов рублей. Отмечается, что данный факт был установлен на территории Юнг-Яхского участкового лесничества. Кто будет отвечать за это – пока неизвестно.

«По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой», – сообщает окружное отделение ведомства.