Нефтеюганск продолжают освобождать от брошенных автомобилей

В Нефтеюганске активно борются с автохламом – брошенные транспортные средства, обнаруженные на парковках и в общественных местах, увозят на специальную стоянку в присутствии сотрудников городского отделения ГИБДД и представителей управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

Отмечается, что автовладелец может забрать машину обратно, но для этого придется написать заявление и раскошелиться. Если же хозяин не объявится, транспорт признают брошенным и право на владение перейдет городу.

«В случае заявления о возврате автомобиля до вступления в силу решения суда о признании транспортного средства бесхозяйным, необходимо возместить в бюджет города расходы, связанные с перемещением и хранением автомобиля. Также вы можете отказаться от своего права собственности на автомобиль в пользу города», – указано в объявлении.