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​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер

На выборы в думу Нефтеюганска зарегистрировалась Люцифер

​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер
Фото: vk.com/online_admugansk

42-летняя домохозяйка Лилит Люцифер прошла регистрацию на выборы в думу Нефтеюганска. Женщина представляет партию ЛДПР, активным членом которой является уже давно.

Югорчанка сменила фамилию и имя после окончания университета «по каким-то своим причинам», сообщает Znak.com. В региональном отделении партии считают, что фамилия не может служить отводом от выборов: «Также, как и все законопослушные граждане, не имеющие отводов к участию в выборах, она будет участвовать в них на общих основаниях».

Выборы в Госдуму, региональные и муниципальные парламенты состоятся с 17 по 19 сентября.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 191, комментариев: 0
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