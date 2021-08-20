На выборы в думу Нефтеюганска зарегистрировалась Люцифер

42-летняя домохозяйка Лилит Люцифер прошла регистрацию на выборы в думу Нефтеюганска. Женщина представляет партию ЛДПР, активным членом которой является уже давно.

Югорчанка сменила фамилию и имя после окончания университета «по каким-то своим причинам», сообщает Znak.com. В региональном отделении партии считают, что фамилия не может служить отводом от выборов: «Также, как и все законопослушные граждане, не имеющие отводов к участию в выборах, она будет участвовать в них на общих основаниях».

Выборы в Госдуму, региональные и муниципальные парламенты состоятся с 17 по 19 сентября.