Нефтеюганец погиб в ДТП из-за беспризорной собаки

Ночью в воскресенье, 15 августа, в Нефтеюганском районе в ДТП погиб 39-летний мужчина. Причиной аварии стала собака, которая выбежала под колеса иномарки.

ДТП случилось в 00.20 на 774 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». «39-летний мужчина, управляя транспортным средством Toyota, по предварительным данным, не справился с управлением из-за внезапного появления собаки на проезжей части и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и семеро получили травмы.