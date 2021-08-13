В Нефтеюганске в суд передано дело свердловского адвоката, обвиняемого в распространении наркотиков

В Нефтеюганске завершилось расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты Свердловской области. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Весной 2021 года его взяли с крупной партией зелья, оружием и поддельным удостоверением Следственного комитета РФ. С тех пор он находится под стражей.

«Обвиняемый для получения дохода решил заняться распространением наркотических средств. Он приобрел весной 2021 года при помощи сети «Интернет» наркотические средства, которые с территории Пермского края перевез в Ханты-Мансийский автономный округ. Обвиняемый разместил наркотические средства в «тайники» на территории Нефтеюганского района. Однако сбыть их наркопотребителям злоумышленник не смог, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более трех килограмм наркотических средств», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Огнестрельное оружие, боеприпасы, поддельное служебное удостоверение были обнаружены во время досмотра.

В отношении адвоката возбуждено несколько уголовных дел. Материалы с обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.