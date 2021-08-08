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​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму

В Югре самовыдвиженец в Госдуму объявил забастовку против решения ТИК

​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму
Фото: vk.com/drugoyregion86

В центре Нефтеюганска мужчина с велосипедом и табличкой «Я бастую» привлек внимание прохожих. Так ветеран боевых действий Виктор Кузнецов, собравшийся на выборы в Госдуму в качестве кандидата-самовыдвиженца, объявил забастовку против решения Территориальной избирательной комиссии. Ему отказали в продлении срока сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Госдуму. Небольшое видеоинтервью с бастующим опубликовано в группе «Другой регион-86| Нефтеюганск» во ВКонтакте.

Главным условием для самовыдвиженцев является сбор подписей избирателей. Виктору необходимо собрать 16850 голосов. Такое условие кандидат в депутаты считает несправедливым.

«Я до 4 августа должен был сдать эти документы, чтобы меня официально зарегистрировали и дали возможность идти дальше, но не получается. Мы попали в неравные условия с партиями: они не собирают подписи, написали заявление и ждут голосования. Я считаю это очень несправедливо. Собрать столько подписей в пандемийное время. Я уже сколько занимаюсь, собрали мы 1500 тысячи, потому что люди на эти выборы не ходят», - комментирует Виктор.

В качестве народного избранника он планирует отстаивать интересы ветеранов, инвалидов на государственном уровне. Продолжать одиночный протест Виктор Кузнецов планирует «до упора», пока его не пропустят дальше.

Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября. В этот день граждане РФ выберут депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.


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08 августа в 16:55, просмотров: 802, комментариев: 0
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