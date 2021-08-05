В Нефтеюганске родители обвинили учителей в навязывании дистанционного образования

Родители учеников школы №8 города Нефтеюганска уличили руководство школы и учителей в пропаганде цифрового образования. Реакцию со стороны родителей вызвал видеоролик, опубликованный на сайте образовательного учреждения. В нем участники учебного процесса «расхваливают» онлайн-обучение. После звонков родителей в школу видео было удалено, однако его записью возмущенные успели поделиться в группе «Родительский отпор ЮГРЫ» во ВКонтакте.

В ответ родители призывают отказываться от цифрового обучения и высказываются против цифровых инструментов в образовании детей. «Неужели они не понимают, что, рекламируя онлайн-обучение, они хоронят учителей как класс. Весь процесс обучения контролируется искусственным интеллектом, а учитель там попросту не нужен», – высказалась активистка в видеообращении.