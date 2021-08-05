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​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео

В Нефтеюганске родители обвинили учителей в навязывании дистанционного образования

​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео
Фото: pixabay.com

Родители учеников школы №8 города Нефтеюганска уличили руководство школы и учителей в пропаганде цифрового образования. Реакцию со стороны родителей вызвал видеоролик, опубликованный на сайте образовательного учреждения. В нем участники учебного процесса «расхваливают» онлайн-обучение. После звонков родителей в школу видео было удалено, однако его записью возмущенные успели поделиться в группе «Родительский отпор ЮГРЫ» во ВКонтакте.

В ответ родители призывают отказываться от цифрового обучения и высказываются против цифровых инструментов в образовании детей. «Неужели они не понимают, что, рекламируя онлайн-обучение, они хоронят учителей как класс. Весь процесс обучения контролируется искусственным интеллектом, а учитель там попросту не нужен», – высказалась активистка в видеообращении.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 365, комментариев: 1
Комментарии:
C Илья
не нравится
Сегодня в 17:52
Что за деревня. Сейчас любое онлайн обучение стоит больших денег и считается недостижимой роскошью, а им не нравится Ну ладно вы глупые, но не заставляйте детей быть глупыми. Школа это ведро с раками - если вашему ребенку попадется компания в которой он не будет деградировать, то вы просто счастливчик.

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