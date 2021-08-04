Сургутские кардиологи спасли мужчину, дочь которого обратилась за помощью на прямой эфир

Жительница Нефтеюганска пожаловалась на состояние своего отца в прямом эфире программы «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра». По словам горожанки, ее родственник перенес инфаркт «на ногах» и переживала, как бы это не повторилась вновь. На связи в это время был специалист окружного кардиодиспансера.

«По информации, которую предоставила девушка, мы предположили, что ее отцу требуется помощь врачей. С учетом этих данных было принято решение о госпитализации мужчины в кардиоцентр – в тот же день ему выполнили операцию стентирования. Из-за поражения атеросклерозом уменьшился просвет артерии, кровоснабжающей сердце. Нам удалось предотвратить инфаркт миокарда, который мог случиться в любой момент», – рассказала заместитель главного врача медучреждения по терапии Мария Франц.

Доктора отмечают, что сердце мужчины работало на пределе, однако на данный момент пациент идет на поправку. Ему еще предстоит пройти реабилитацию и лечение.

«Я в восторге от того, насколько быстро все произошло. Со мной связались специалисты кардиоцентра, согласовали действия и уже на следующий день отца прооперировали. Безусловно, я замечала, что ему было тяжело: поднималось артериальное давление, была одышка. В группу «Послушайте, доктор» я обратилась, потому что уже однажды мне там помогли. И вновь мое доверие оправдалось. Огромное спасибо организаторам группы и врачам Кардиоцентра за спасенную жизнь отца», – подчеркнула горожанка, которая обратилась за помощью.