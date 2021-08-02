Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев ушел отдыхать

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев ушел в трехмесячный отпуск и не знает, останется ли он руководить городом после 28 октября. Пока обязанности главы исполняет его заместитель Андрей Пастухов.

О длительном отпуске Сергей Дегтярев рассказал корреспонденту Ura.ru, опровергая слухи о своем увольнении: «У меня накопилось много неиспользованных дней отпуска. Я выйду из него 30 октября и еще продолжу выполнять свои обязанности. Процедура избрания нового мэра к этому времени еще не должна быть завершена».

Позже, в беседе с журналистом «СургутИнформТВ», он уточнил, что процедура избрания нового главы длится месяц, но будет ли он в ней участвовать – Дегтярев еще не решил.

Ранее в СМИ появились слухи об отставке главы Нефтеюганска и его переходе в Тюменскую областную думу.