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​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев ушел отдыхать

​Нефтеюганск до конца октября остался без градоначальника
Фото: vk.com/id315717391

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев ушел в трехмесячный отпуск и не знает, останется ли он руководить городом после 28 октября. Пока обязанности главы исполняет его заместитель Андрей Пастухов.

О длительном отпуске Сергей Дегтярев рассказал корреспонденту Ura.ru, опровергая слухи о своем увольнении: «У меня накопилось много неиспользованных дней отпуска. Я выйду из него 30 октября и еще продолжу выполнять свои обязанности. Процедура избрания нового мэра к этому времени еще не должна быть завершена».

Позже, в беседе с журналистом «СургутИнформТВ», он уточнил, что процедура избрания нового главы длится месяц, но будет ли он в ней участвовать – Дегтярев еще не решил.

Ранее в СМИ появились слухи об отставке главы Нефтеюганска и его переходе в Тюменскую областную думу.


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02 августа в 19:21, просмотров: 625, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
02 августа в 21:03
Грешным делом обрадовался посадили думаю. Облом
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 00:54
Как-то странно, что Глава города Нефтеюганска оставляет хозяйство города аж на три месяца. В самые напряжённый месяцы для подготовки города к работе в осенне-зимний отопительный сезон. Да и выборы тоже бросил ради отпуска. «Никогда такого не было».
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