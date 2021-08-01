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​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского

Жителя Нефтеюганского района ждет наказание за нападение на опера

​Пытался ударить и натравить собаку: нефтеюганец пойдет под суд за нападение на полицейского
Фото: hmao.sledcom.ru

38-летний житель поселка Лемпино (Нефтеюганский район) пойдет под суд за то, что напал на оперуполномоченного полиции.

Инцидент произошел 28 июня. Подозреваемый был сильно пьян. Из-за уголовного прошлого он испытывал крайнюю неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому, когда полицейский предложил ему проследовать для проведения следственных действий по уголовном уделу, возбужденному по факту незаконной рубки лесных насаждений, злоумышленник стал агрессивен.

«В ответ на предложение замахнулся на сотрудника полиции деревянным бруском, однако не смог ударить, в связи с перехватом потерпевшим травмаопасного предмета. Продолжая попытки применить насилие подозреваемый начал злить собаку бойцовской породы, привязанную к неподвижному объекту, и отдавая команды о нападении на сотрудника полиции, попытался отвязать. Однако в связи с состоянием алкогольного опьянения быстро отвязать не смог и был обездвижен потерпевшим», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 850, комментариев: 0
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