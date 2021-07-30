В Нефтеюганске задержали поджигательницу жилых домов

Полиция Нефтеюганска задержала 43-летнюю местную жительницу, которую подозревают в поджоге жилого дома в седьмом микрорайоне и попытке поджога ещё одного многоквартирника. Следствие полагает, что взрослая женщина действовала из хулиганских побуждений.

«В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по факту умышленного уничтожения имущества, а также по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальная санкция статьи 167 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и дала признательные показания», - сообщили в пресс-службе ОМВД города.

Напомним, в ночь на вторник, 27 июля, в ночь на вторник, 27 июля, в седьмом микрорайоне Нефтеюганска сгорел дом №39. Без крыши над головой остались 50 человек. Тогда только чудом никто не пострадал.



Фото: Юрий Шестопалов

«К месту происшествия незамедлительно прибыли дежурные патрульно-постовые наряды, госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Сотрудники ОМВД России по Нефтеюганску осуществили оцепление места происшествия и оказали помощь 15 жильцам дома. Полицейские выводили граждан из горящего здания, оказывали содействие в спасении домашних животных и личных вещей. Установлено, что причиной возгорания стал поджог», - рассказали о событиях той ночи в полиции.

О том, что дом подожгла женщина свидетельствую и записи камер видеонаблюдения.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая пыталась поджечь ещё один дом, но у неё не получилось по независящим от нее причинам.

В последне время в городах Югры участились случаи возгораний в аварийных и расселенных домах. В Нижневартовске после серии ЧП в квартале Б планировалось провести тщательное расследование.