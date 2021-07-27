В Нефтеюганске 55 человек остались без жилья из-за пожара в «деревяшке»

В ночь на вторник, 27 июля, в седьмом микрорайоне Нефтеюганска сгорел дом №39. В деревянной двухэтажке были зарегистрированы 55 человек. В администрации города ищут варианты размещения погорельцев.

Информация о пожаре поступила в час ночи. К моменту прибытия пожарных огонь распространился по третьему и четвертому подъездам и вышел на крышу. Из здания эвакуировались 50 человек. В 2.40 пожарным удалось ликвидировать горение на площади 720 «квадратов». Полностью потушили огонь в 3.17, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Причины пожара устанавливаются.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Администрация города развернула пункт временного размещения погорельцев на базе школы №3.

«Пока в нем разместились шесть человек из заявленных 15-ти. Их обеспечили вещами первой необходимости, предоставили спальные места и горячее питание. Сегодня будет проведена встреча с жильцами сгоревшего дома для решения вопроса по их временному расселению в маневренный фонд. В доме официально зарегистрировано 55 человек», - рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Паспортно-визовая служба ОМВД сегодня начнет работу по восстановлению утраченных документов погорельцев.

«При необходимости гражданам будет оказана психологическая помощь. Семьи с несовершеннолетними детьми могут обратиться в «Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям» для временного размещения. Тел.: +7 (3463) 22-55-70. По вопросам предоставления временного жилья жители 7-39 могут обращаться в отдел жилья Департамента ЖКХ по адресу 9 мкр, зд.27 или по тел. +7(3463) 22-16-96», - добавили в администрации.

Подлежит ли сгоревший дом ремонту, решит комиссия после обследования.