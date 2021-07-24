В Нефтеюганске предприниматель выплатил долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

В Нефтеюганске предприниматель задолжал своим работникам зарплату за март 2021 года. В общей сложности, сумма составила почти полмиллиона рублей.

Прокуратура отреагировала на обращение потерпевших. Бизнесмену внес представление с требованием незамедлительно принять меры и выплатить им заработную плату. После этого руководитель предприятия выплатил всю задолженность.

«По постановлению прокуратуры в отношении генерального директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Югры.