Активистка Ольга Васильева рассказала почему закрыла штаб ЛДПР в Нефтеюганске

Активистка Ольга Васильева сожгла свой партбилет после выхода из партии ЛДПР – это было указано в ее соцсетях. Ранее она уже объявляла о закрытии штаба в Нефтеюганске и прекращении сухой голодовки. Последним Васильева хотела добиться внесения своей кандидатуры в список претендентов на место депутатов окружного созыва по Нефтеюганску.

«Моя работа не была по достоинству оценена руководством партии, мной просто пользовались, зная, что я активный деятель, и смогу поднять их знамя высоко в городе Нефтеюганске (что и было сделано). Команда активных кандидатов в кандидаты собранная под флагом ЛДПР была не принята тем же самым руководством в кандидаты. Тем не менее была сделана большая работа этими молодыми людьми, проводились встречи с жителями и даже был создан спец автомобиль», – рассказала активистка (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.).