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Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет

Активистка Ольга Васильева рассказала почему закрыла штаб ЛДПР в Нефтеюганске

Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет
фото: vk.com/id329031360

Активистка Ольга Васильева сожгла свой партбилет после выхода из партии ЛДПР – это было указано в ее соцсетях. Ранее она уже объявляла о закрытии штаба в Нефтеюганске и прекращении сухой голодовки. Последним Васильева хотела добиться внесения своей кандидатуры в список претендентов на место депутатов окружного созыва по Нефтеюганску.

«Моя работа не была по достоинству оценена руководством партии, мной просто пользовались, зная, что я активный деятель, и смогу поднять их знамя высоко в городе Нефтеюганске (что и было сделано). Команда активных кандидатов в кандидаты собранная под флагом ЛДПР была не принята тем же самым руководством в кандидаты. Тем не менее была сделана большая работа этими молодыми людьми, проводились встречи с жителями и даже был создан спец автомобиль», – рассказала активистка (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.).


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24 июля в 12:33, просмотров: 2387, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
24 июля в 14:52
Бегло прочиталось "Сожрала".
Органично

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