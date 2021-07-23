Под Нефтеюганском в ДТП погиб человек

Ночью в пятницу, 23 июля, на 717 км автодороги «Тюмень – Ханты- Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погиб человек.

На трассе столкнулись Lada Priora и КамАЗ. Водитель легковушки, 25-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым транспортным средством, под управлением 34-летнего мужчины. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», - рассказали в пресс-службе полиции округа.