В Нефтеюганске в ходе ДТП пострадал мотоциклист

Накануне, 20 июля, в Нефтеюганске на улице Гагарина 17-летний автомобилист, выезжающий с прилегающей территории, столкнулся с мотоциклистом, который ехал по главной дороге. В результате ДТП байкер пострадал.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования. 45 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в ведомстве.