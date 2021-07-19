В ДТП под Нефтеюганском пострадал ребенок

В субботу, 17 июля, в 10.10 на 560 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 44-летний мужчина, управляя автомобилем Audi, врезался в опору освещения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир, 5-летний мальчик, получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы.