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​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск Audi врезалась в столб, пострадал 5-летний мальчик

В ДТП под Нефтеюганском пострадал ребенок

​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск Audi врезалась в столб, пострадал 5-летний мальчик
Фото: vk.com/gbdd86

В субботу, 17 июля, в 10.10 на 560 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 44-летний мужчина, управляя автомобилем Audi, врезался в опору освещения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир, 5-летний мальчик, получил травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 332, комментариев: 0
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