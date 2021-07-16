В Пойковском от банды вымогателей пострадали восемь человек

В Нефтеюганском районе под суд пойдут шесть членов банды вымогателей, которая орудовала в Пойковском с июля 2019 по май 2020 года. Прикрываясь идей борьбы с незаконным оборотом наркотиков, злоумышленники вымогали у жертв крупные суммы денег и запугивали их. Обвиняемым вменяется 12 эпизодов противоправной деятельности, потерпевшими признаны восемь человек.

«Члены организованной группы подкарауливали граждан в местах вероятного незаконного сбыта наркотических средств, расположенных на территории Пойковского, чтобы впоследствии, под вымышленным предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков, требовать о передаче им денежных средств в качестве оплаты наказания за недостойное поведение и употребление запрещенных веществ. Обвиняемые под угрозой применения насилия, а также с применением насилия, незаконно требовали денежные средства в сумме от 50 000 рублей до 200 000 рублей в виде оплаты заведомо вымышленной причастности потерпевших к незаконному обороту наркотических средств. В качестве гарантии того, что граждане заплатят им, участники группы забирали их автомобили, обещая вернуть транспорт после получения денег», - рассказали о деятельности банды в пресс-службе УМВД Югры.

Также установлено, что злоумышленники шантажом и угрозами принуждали потерпевших, обратившихся в полицию, к даче ложных показания о непричастности участников группы к совершению преступлений.

Трое злоумышленников дожидаются суда под стражей, остальные под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.