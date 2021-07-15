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​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске

В Нефтеюганске будут судить серийного насильника-иностранца

​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске
Фото: pixabay.com

Нефтеюганские следователи передали в суд уголовное дело 30-летнего гражданина Азербайджана. Мужчину обвиняют в проникновении в чужое жилище, грабеже и покушении на изнасилование.

По делу проходят три потерпевшие жительницы Нефтеюганска, на которых злоумышленник совершил нападение в 2020 году. 4 декабря в 8 микрорайоне города он напала на женщину в ее же квартире, угрожая убийством, попытался изнасиловать, а когда у него ничего не вышло, отобрал у жертвы телефон стоимостью десять тысяч рублей. 8 декабря этот же мужчина проник в квартиру жительницы 1 микрорайона и изнасиловал ее. Девушка работала в одном из торговых заведений города, и он оказывал ей знаки внимания. Уже во время следствия выяснилось, что от иностранца пострадала еще одна югорчанка, на которую он напал 26 ноября.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и в ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 315, комментариев: 0
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