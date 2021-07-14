В Нефтеюганске установят закрытую систему горячего водоснабжения

В Нефтеюганске на новую закрытую систему горячего водоснабжения потратят более 915 миллионов рублей. Это решение поможет улучшить качество воды, которое поступает в дома горожан. Информацию об этом предоставил региональный информационный центр.

Отмечается, что в муниципалитете предлагают дооснастить дома пунктами для нагрева воды – таких потребуется порядка 452. Также в городе необходимо провести обновление очистную систему

Также городу предстоит обновить и систему очистки воды. По сообщению телеканала «Югра», контракт на актуализацию схемы водоснабжения уже заключен – фильтровальная станция на 20 тысяч кубических метров, как считает местная мэрия, поможет добиться хороших показателей. На эти цели, скорее всего, потратят более двух миллиардов рублей.