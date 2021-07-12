В Нефтеюганске открыли дополнительный пункт для сдачи ПЦР-тестов

В клинико-диагностическом центре Нефтеюганской окружной больницы им. В.И Яцкив открыли новый пункт сдачи ПЦР-тестов.

«Дополнительный кабинет необходим, так как у нефтеюганцев возросла потребность в тестировании. Всем, кто уезжал в отпуск за пределы региона при выходе на работу нужно предоставить результат ПЦР-теста или прививочный сертификат. То же правило касается детей и подростков, посещающих школы и детские сады. Также ПЦР-тесты требуются для трудоустройства в некоторые организации», - объяснили в пресс-службе администрации города.

Режим работы пункта ПЦР тестов: с 08:00 до 16:00 — в будни; с 08:00 до 12:00 — в выходные. Цена услуги: 1300 рублей для взрослого и 650 рублей для ребенка. Перед сдачей теста необходимо заключить договор в отделе маркетинга НОКБ. Результат обещают предоставить в течение суток.