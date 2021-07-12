Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Нефтеюганске

Нефтеюганская окружная больница имени Яцкив опубликовала график работы мобильных пунктов вплоть до начала выходных. Все желающие горожане могут привиться от коронавируса с пяти до семи часов вечера.

График выездов мобильной прививочной бригады:

12.07.2021 г. с 17:00 до 19:00 перед кинотеатром «ЮГАН».

13.07. и 14.07.2021 г. с 17:00 до 19:00 15 микрорайон, напротив «Ледового дворца».

15.07. и 16.07.2021 г. с 17:00 до 19:00 15 микрорайон, напротив ТЦ «Магнит».

Напомним, что для вакцинации в мобильном пункте не нужно записываться предварительно, однако при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.