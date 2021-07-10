В Нефтеюганске активистка объявила голодовку ради места в окружной думе

Член партии ЛДПР, исполняющий обязанности координатора штаба партии по Нефтеюганску Ольга Васильева объявила голодовку. Женщина требует включить ее кандидатуру в список кандидатов в депутаты ХМАО-Югра по одномандатному избирательному округу №7.

«Голодовка продолжается, Васильева безвылазно находится в штабе партии г.Нефтеюганска до сего момента не ела и даже не пила. Состояние Васильевой бодрое, настроение хорошее, сознание ясное», - сообщается на личной странице активистки во «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Васильева также считает свою кандидатуру более подходящей, так как «она знает болевые точки города, не однократно помогала жителям города в решении их вопросов и главное ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ».