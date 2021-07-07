В Нефтеюганске мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с авто

В Нефтеюганске накануне, 6 июля, в 14 микрорайоне столкнулись отечественное авто и мотоцикл. Байкер получил травмы.

По предварительным данным, водитель «Питбайка» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу». Автовладелец не пострадал.

«Госавтоинспекция Югры призывает мотоциклистов соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными на дороге. Мотоцикл – транспортное средство, управление которым сопряжено с особым риском, поэтому необходимо строго придерживаться установленных требований правил дорожного движения и не допускать нарушений», – подчеркнули в ведомстве.