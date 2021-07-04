Недостроенный детский сад в 11 микрорайоне Нефтеюганска передан инвестору

В 11 микрорайоне планирует достроить детский сад. Инвестор работает над проектом и вносит необходимые изменения в документацию.

Сейчас на крыше заброшенного здания развлекаются дети. На опасные развлечения подросток горожане пожаловались во время онлайн-встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«На этой неделе направим официальное письмо инвестору ‎о принятии мер по недопущению проникновения на объект посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних», - пообещал глава города Сергей Дегтярев, который также принимал участие во встрече. Пока же градоначальник порекомендовал сообщать о нахождении несовершеннолетних на площадке в дежурную часть ОМВД по телефону: 29-56-10.

За месяц в системе «Инцидент» зарегистрировано около 80 сообщений от жителей Нефтеюганска, объединенных вокруг работы коммунальных служб, чистоты улиц и дворов, благоустройства городских пространств и безопасности городской инфраструктуры.