В Нефтеюганске директор детского центра тратила бюджетные субсидии на личные нужды

В Нефтеюганске директора центра, предоставляющего услуги по дошкольному образованию, заподозрили в хищении бюджетных средств на сумму более восьми миллионов рублей. Полицейские считают, что женщина длительное время получала субсидии, выделяемые в рамках реализации государственных программ, но тратила их на личные цели.

«Для получения более высокой прибыли подозреваемая оформила получение субсидий от департамента образования и молодежной политики Нефтеюганска. Денежные средства были предназначены на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и организационно-распорядительные функции. В действительности женщина предоставляла в департамент фиктивную отчетную документацию о якобы понесенных затратах, а полученными денежными средства распоряжалась в личных целях», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Бизнесвумен грозит уголовное наказание по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» - до десяти лет лишения свободы со штрафом.