Югорчанин угнал два болотохода и поломал их

31-летний безработный житель поселения Усть-Юган (Нефтеюганский район) решил похвастаться перед товарищем навыками вождения и угнал два болотохода. Обе попытки угона оказались неудачными, однако это не избавит югорчанина от ответственности.

Сообщение о краже спецтехники поступило в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

«Оперативники выяснили, что накануне мужчина с товарищем отправился на поиски рыбного места. Увидев на участке местности два болотохода, подозреваемый вспомнил службу в армии и решил продемонстрировать приятелю навыки вождения спецтехникой. Уехать далеко не удалось, в одном болотоходе закончилось топливо, а второй вышел из строя. Тогда злоумышленник поспешил покинуть место происшествия», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Мужчине грозит до пяти лет свободы за неправомерное завладение транспортным средством. В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.