В Нефтеюганске поймали банду воров

В Нефтеюганске осудили банду воров, которые обокрали предпринимателя – вскрыли его помещение при помощи лома и умыкнули два пульта дистанционного управления током и различные расходные материалы для производственных работ на 56 тысяч.

Кроме того, трое злоумышленников совершили еще пять подобных преступлений. В списке похищенного числятся металлический контейнер, кабельная и трубная продукция, 268 литров дизельного топлива и другие материальные ценности. Общую сумму ущерба оценили в 170 тысяч рублей. Добычу мужчины сбывали другим людям.

«В отношении граждан было возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ – Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд», – сообщили в УМВД Югры.